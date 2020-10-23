樓價UPDATES：藍灣半島勁減112萬後獲承接

二手盤劈價後仍有承接，小西灣藍灣半島套三房單位，減價112萬元後，即獲同區客以1,086萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層D室，實用面積596方呎，套三房間隔，望將軍澳南全海景，獲買家以1,086萬元買入，實用呎價約18,221元，新買家為本區上車客，由原先的1,198萬元開價，經歷長達數月的不斷磋商，原業主有感最近樓市因疫情及其他行業影響下有一定受壓，故願意割價112萬元沽貨。

●柴灣杏花邨10月錄得16宗買賣，平均實用呎價16,913元，其中32座中層1室，實用面積614方呎，三房間隔，望園景，以985萬元易手，實用呎價16,042元，新買家屬於屋苑換樓客，由兩房單位升級至三房大單位。

●北角雲峰大廈D座中層2室，實用面積1,407方呎，套三房間隔，望山景，原開價2,980萬元，放盤1個月，勁劈180萬元或6%，最終以2,800萬元連一個車位沽出，實用呎價19,900元。

●西半山樂信臺1座極低層F室，實用面積762方呎，套三房間隔，叫價1,800萬元，終減90萬元，以1,710萬元易手，實用呎價22,441元，原業主於2014年5月以1,250萬元買入，持貨6年帳面獲利460萬元，單位升值36.8%。

●西區縉城峰1座高層D室，實用面積約774方呎，套三房及士多房間隔，外區用家以市價1,890萬元承接，實用呎價約24,419元，原業主於2010年11月以約1,526.2萬元購入，是次轉售帳面獲利約363.8萬元，物業升值約24%。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣碧海藍天10月錄約3宗買賣，較上月同期5宗減約4成，屋苑3座高層A室，三房間隔，實用面積約588方呎，以1,150萬元放盤1年後，獲外區客接洽，議價後減價70萬元，以約1,080萬元成交，實用呎價約18,367元。

●茶果嶺麗港城38座低層C室，實用面積526方呎，兩房間隔，向海景，最初開價838萬元，議價後以805萬元易手，實用呎價15,304元，新買家為外區客，議價後即入市自用，屋苑現時兩房放盤逾110個，入場費由730萬元起。

●將軍澳居屋顯明苑高層12室，實用面積425方呎，兩房間隔，望山景，單位於8月放盤已補價自由市場開價598萬元，放盤兩個月，累減31萬元或5.2%，獲區外首置買家以567萬元承接，實用呎價13,341元。

－－－－－－

新界區

●東涌海堤灣畔5座連平台特色單位，實用面積567方呎，兩房間隔，附連157方呎平台，9月中放盤，叫價750萬元，數日前交吉可睇樓，迅速吸引買家洽購，減價47.2萬元，以702.8萬元沽出，實用呎價12,395元。

●屯門瓏門8座中層A室，實用面積484方呎，兩房間隔，早前叫價16,000元放租，吸引區內家庭客洽商承租，客人心儀屋苑樓齡新，雙方議價後以月租15,000元承租，實用呎租約31元。

●屯門弦海高層B室，實用面積約201方呎，開放式設計，原先叫租8,800元，經議價後減價300元或約3.4%，近日終於以8,500元租出，實用呎租約42元，業主於2019年4月以約384.8萬元購入，現租出可享租金回報率約2.7厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層A室，實用面積636方呎，三房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價32萬元，日前獲外區上車客以618萬元購入自用，實用呎價9,717元。

●元朗YOHO Town10月錄11宗買賣，包括5座高層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，享山景，叫價628萬元，新近零議價成交，實用呎價15,980元，新買家為上車客。

●元朗世宙1座中高層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價650萬元放盤，經議價後減價10萬元或約1.5%，終以640萬元沽出，實用呎價約15,023元，屋苑10月累錄約4宗二手買賣，現時有約40個放盤，入場費由630萬元起。

●粉嶺碧湖花園2座高層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原先叫價570萬元，最終以560萬元獲承接，減價10萬元或2%，實用呎價約12,698元，屋苑現時約有128個放盤，入場費由約510萬元起。

●沙田第一城10月份暫錄23宗買賣，其中2座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以579萬元易手，實用呎價17,706元，原業主則於1995年以134萬元購入，持貨25年帳面獲利445萬元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299