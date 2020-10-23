中國經濟：人民銀行法修訂草案公開徵求意見

中國人民銀行周五發布人民銀行法修訂草案的徵求意見稿，正式就此修訂草案公開徵求意見，提及修改必要性，包括落實中央金融改革部署，建設現代中央銀行制度，符合國際金融監管改革的趨勢，是次意見反饋截止時間為11月23日。

去年10月至今年7月，人行在徵求中央等部門、業內專家學者意見的基礎上，修改並形成徵求意見稿，包括總則、組織機構、人民幣、業務、監督管理職責、監督管理措施、財務會計、法律責任和附則，共9章73條，主要有八大內容，如強調金融服務實體經濟，加強金融宏觀調控；落實國務院對人行的新職責要求；建立貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架；完善人民幣管理規定；加大對金融違法行為的處罰力度等。

該意見稿明確規定人民幣包括實物形式和數碼形式，為發行數碼貨幣提供法律依據；為防範虛擬貨幣風險，明確任何單位或個人禁止製作和發售數碼貨幣，以代替人民幣在市場上流通。否則，人行除責令停止違法行為，銷毀非法製作、發售的代幣票券和數碼代幣，沒收違法所得之外，並處違法金額五倍以下的罰款；不能確定違法金額的，處10萬元人民幣(下同)至50萬元以下罰款。

針對金融市場違法成本低的問題，該意見稿規定對情節嚴重的違法行為可加重處罰，罰款上限提高至2,000萬元；對取得人行許可的機構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。

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