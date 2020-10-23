啟德住宅地皮估值38億元　較年初低約15%

地政總署公布推出啟德第4E區1號地盤住宅用地，地盤面積約59,720方呎，可建樓面最高可達328,459方呎，地皮將在本月30日開始招標，於11月27日截標。

萊坊執行董事林浩文預計，各大發展商對啟德住宅地皮仍有興趣，雖然已撤銷空置稅，但以近日經濟環境及失業情況，相信入標財團會以大型發展商為主，料有7至10家財團入標，當中包括中資財團。

他指出，住宅地皮跟商業地不同，流標機會不大，始終是市區住宅「內海景」地皮，估計地皮每方呎樓面地價約1.05萬至1.15萬元，折合成交價約34至約38億元，估值比年初下調約15%。料落成後每方呎售價由2.8萬元起，總投資額約60至70億。

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