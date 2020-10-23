【悲情樓市】東涌三日近30宗退租　粉嶺地舖低市值約25%沽

航空公司大裁員，鄰近機場的東涌租賃市場亦被拖累，單在過去3日間，區內屋苑已錄約20至30組退租個案。其中剛以每月1.8萬元續租昇薈兩房單位的港人機師，於「死約」期間決定終止租約。另海堤灣畔、東環及影岸‧紅等，都有機組人員租客突然要求退租個案。

美聯李錦榮指出，機組人員「無工開」，陸續撤離東涌的租住單位，近一星期區內租盤明顯增加約10%。而上述昇薈7座高層C室，實用面積670方呎，獲機師租住兩年，早前才剛續租，呎租26.9元。租客日前收到被裁的通知，遂決定搬回家中，雖然在死約期間退租，但業主並未有扣減按金。並將單位以1.85萬元重新放租，租客亦願意配合開門睇樓，協助盡快找到新客。

他續稱，同區海堤灣畔5座中低層單位，實用面積508方呎，原租客為國泰外籍機師，以每月1.5萬元承租，因被停薪留職半年，故決定暫搬返「家鄉」，於十月租約屆滿後退租。單位現時減租500元，開價1.45萬元放租，料再有議幅，同時以650萬元放售。

中原陳繼成亦透露，東涌租盤明顯增加，大批租客終止租約下，單單過去兩日收至少25個租盤，個別業主減租5至8%。其中影岸‧紅B座高層C室，實用面積1,408方呎，現時月租4.8萬元，租客決定下月退租，單位現開價4.6萬元放租，減幅約4.2%。

另一個東堤灣畔6座高層單位，實用面積759方呎，原由國泰職員以1.9萬元租住，但即將離開香港，十月底會退租，單位暫未見重新放租。陳氏續稱，雖然死約期間退租個案，業主大多都會沒收租客兩個月按金作補償，但今次個別業主並沒有扣取租客任何金額。

除東涌租市受重創外，區內買賣市場續現劈價成交。中原張納賢指，映灣園2座高層E室兩房單位，實用面積543方呎，望山景，原業主為國泰航空泰籍機組人員，有感行業前景暗淡，早前已辭職。並將該自住單位以645萬元放盤，最終減價15萬元，以630萬元獲外區上車客購入，呎價約11,602元。

他又表示，近日區內二手市場議價空間有所增加，吸引不少外區客轉投，帶動交投增多，過去約三日全區錄至少14宗買賣。

與此同時，舖位市場再有投資者出貨離場。消息人士透露，粉嶺聯昌街地舖連閣樓，放盤兩日即獲買家以2.350萬元承接，料低市價約25%。據悉，該舖原業主為資深投資者陳秉志及有關人士。

市場人士稱，聯昌街20至44B號聯昌大樓地下單號舖連入則閣樓，地下建築面積約1,225方呎，入則閣約1,000方呎，以月租約5.9萬元計算，租金回報率約3%。原業主於1987年以約65萬買入，升值約35倍。

事實上，該舖原業主陳氏本月內已沽出不少物業，總值約11億元。當中以中環中心涉及金額最大，其持有的該廈48樓全層，以約9.8億元賣出。以該層單位面積約25,695方呎計，呎價僅38,140元。其後亦售出同廈一個中高層單位，成交價6,100多萬元，以單位面積近2,000方呎計算，呎價只略高於3萬元。

另外，他亦沽售港島南區豪宅。消息指，大潭陽明山莊13座一個單位，實用面積2,308方呎，曾叫價6,380萬元放盤，連租約以6,148萬元售，呎價約26,638元。

至於陳秉志擁有的一項較大型物業亦正放盤。北角渣華道321號柯達大廈1期全幢，於早前推出招標，物業建築面積約150,243方呎，市值料約15億元。

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