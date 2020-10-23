道指高開72點　英特爾績後股價冧11%

最新美企業績普遍理想，美股周五早段靠穩，道指高開72點，報28,436點；以科技股為主的納指亦升33點，至11,539點。

生化公司吉利德(Gilead Sciences)正式獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准，讓其開發的瑞德西韋用作治療新冠肺炎，消息刺激股價急升3.84%至63美元。

美企業績陸續出爐，晶片巨頭英特爾受消費者轉購較廉價手提電腦及數據中心晶片需求轉弱影響，第三季收入跌4%至183億美元，扭轉上半年強勁升勢，每股純利跌至1.02美元，遠低去年同期的1.35美元。英特爾又預測第四季收入只有174億美元，意味按年跌14%，消息拖累股價早段冧11.21%，至47.86美元。

另邊廂，玩具生產商美泰(Mattel)受惠芭芘公仔在第3季多銷29%，至少廿年最勁，帶動期內收入增長10%至16.3億美元，純利達3.16億美元，經調整後每股賺95美仙，遠好過預期39美仙，刺激股價早段急漲9.06%至14.09美元。

巴克萊表示，迄今約20%標指及歐洲Stoxx 600指數成分企業公布上季業績，當中77%表現勝預期，比率創一○年以來最高，前瞻指引亦正面，但市場普遍反應不太，相信主要受到疫情、美國大選及宏觀經濟前景的憂慮影響。

另外，據美國銀行引述EPFR數字顯示，截至10月21日止一周，全球股票基金吸資18億美元，當中美股基金錄得5億美元資金流出，期內全球債券基金流入資金達144億美元，黃金基金則走資3美元。

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