向世界錢進：港人東京逐夢　炒散旅居變安居

日本經濟長期了無起色，更不時陷入通縮，對日本人來說無疑是噩夢，但對外國人而言，卻提供在日本盡情旅遊消費以至移居生活的理想條件。在東京生活逾十年的港人Frances稱，東京生活指數不高，新移民「不會餓死」，更不用擔心要「瞓街」，其中樓價及租金水平合理是重要的原因。

她2004年在多倫多大學畢業後，以加拿大籍申請工作假期簽證到日本東京，一住就是四年。當年香港還未有日本工作假期簽證計劃，她是當時少數居於日本的香港人。其後曾回港三年，2011年重返東京，並居住直至現在。

她指自己從小喜歡日本文化，中學時開始迷上日本流行音樂(J Pop)和日劇，及後自行買書自學日文。在出發去日本工作假期前一年，聘請了日文家庭教師練習會話、聆聽能力，所以前往日本時已具備會話程度的日語。

2004至2008年她在日本主要做英語教師，平日在公立學校上班，晚間做家庭英語教師，在周末就到英語學校教幼童。她笑言：「我去公立學校做老師是因為我以前很喜歡一套日劇《GTO》，該劇令我迷上日本，亦令我對日本的校園生活充滿憧憬。雖然現實中的校園生活與日劇上大有不同，但總算達成了我一個願望，是人生珍貴的經驗和回憶。」

回想當時她不理會父母的反對，堅決去日本。「爸媽的晦氣說話我聽了足足四年，說我在浪費光陰，心裏不好受，加上當時我覺得在日本的生活平淡沒有突破，所以2008年曾回港，2011年才重回日本發展。」她憶述。

正因這兩段經歷，令她對日本有截然不同的感受：「首四年在日本的生活較想像中差，但現時我非常喜歡在日本的生活，沒有離開的打算，反而如果回香港或加拿大居住，會感到很陌生、會迷路。」

感受天壤之別與居住環境有密切關係。2004至2008年她租住類似日式「劏房」的Share House，4年都睡碌架床，並要與來自其他國家的人擠在一間狹窄的房間，屋內環境不衞生，有時來了性格討厭的室友就會吵架，壓力很大：「由於月租只是3萬日圓（約2,200港元），為節省開支還是決定暫住Share House。不過回想起來，只要一日住在Share House，周遭也會當你是低等公民。」她稱。

儘管住Share House的經歷不甚如意，但她認為在日本不用擔心居住問題：「在日本租地方住不難，即使是學生，每天做幾小時兼職也足夠負擔租金。」她舉例，雖然東京市中心租金較貴，例如市中心約215方呎的開放式單位，租金要10萬日圓(約7,350港元)，但如果住偏遠一點，或者在市中心選一間樓齡較高的住宅，租金會便宜較多，4萬日圓(約2,940港元)左右已可。

「由於日本的僱主會全額補貼員工上下班的交通費用，所以住遠一點都毋須擔心車費很高。再者，日本有很多兼職工作，亦有很多專讓人找散工或兼職的雜誌，只爭你願不願意做，完全沒有瞓街的擔憂。」她稱。

她補充，日本樓價合理，如果一個人住，較企理的二手開放式單位，在東京市中心約2,000萬日圓(約147萬港元)有交易，與市中心距離愈遠愈便宜。不過若要買樓投資需審慎考慮，日本很多地方的樓價欠缺升值潛力。

不少分析指，日本人口老化，對住屋需求下降，加上低通脹環境已成為常態，令民眾沒有買樓保值的需要，樓價自然升不起。地價亦然，東京銀座商業區地王今年也不敵疫情而回落。事實上，日本第二季國內生產總值(GDP)以年率計按季下跌28.1%，是二戰以後最大跌幅。

物價方面，東京九月通脹率按年微升0.2%。Frances指在香港工作的三年，有感完全儲不到錢，反而錢在日本很「襟使」，且不用香港的價錢就能享受比香港優雅的服務和環境。

她指：「在日本是不會餓死的。有200日圓（約14.7港元）就能填飽肚子，且可以每餐有不同款式，例如超市內意粉、飯等冷藏食品，都是200日圓左右。想豐富一點，到『定食屋』吃一個丼或定食大概逾300至900日圓（約22至66港元），Fine Dining（高級餐飲）的價錢更低於香港。」

不過，在日本生活較貴的是交通費、稅項、以及每月要扣除部分薪金繳付醫療保險費用和年金，但習慣後問題不大。再者，每月付出醫療保險費用後，到看醫生時只需繳付三成費用。

●投資37萬開公司 可取得居留資格

外國人可透過經營管理簽證，在日本開公司創業或收購日本公司而取得在當地居留的資格。投資入場門檻為500萬日圓(約36.75萬港元)或以上、主申請人滿20歲、以及公司在日本有固定的地址和明確的商業計劃。直系家屬包括配偶和子女可跟隨陪同，全家享日本的教育和醫療等福利待遇。

惟要注意，首次簽證的期限為一年，之後能否續簽視乎申請人在日本有否不良紀錄、公司是否正常運作、以及申請人收入可否支持留日生活。當在日本連續居住滿五年，可申請入籍，但申請人不僅需具備基本日語能力和通過入籍面試，亦要放棄原國籍。而當連續在日本居住滿十年，期間沒有觸犯日本法律並有足夠的經濟能力，可申請在日本永久居留身份。

經營管理簽證以外，若外國人獲日本認可公司僱用，可申請工作簽證，在日本工作和居留。

Frances認為，日本工作環境近年已轉變不小。十多年前，外國人要進入日本企業當正社員(正式員工)非常困難，但近年很多日本公司都需要外國專才的加入，外國人多了很多就業機會。如果日文流利，兼可以融入日本的工作文化，在日本找工作不是難事。

薪酬方面視乎工種，她指一般剛畢業的日本大學生起薪點為每月18萬至20萬日圓（約1.32萬至1.47萬港元），在餐廳做兼職的平均時薪為900至1,200日圓（約66至88港元），而外國人在公立學校當英語教師的月薪平均有25萬至30萬日圓（約1.83萬至2.2萬港元）。

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