【產經評論】全球財富大洗牌　美失優勢華趕上

年初以來，新冠肺炎疫情全球爆發，嚴重打擊了各國經濟，各大央行競相推出了比○八年金融海嘯規模更大的量化寬鬆救市。然而，有危就有機，對個別經濟體而言，只要能率先走出疫情，就能從新起點領跑，成為全球「吸金地」。事實上，美國經濟受創甚深，尚未完全走出疫情，且總統大選拖延救市，形勢不妙。反而中國經濟已重上正軌，家庭財富增加，支持內部需求。在金融改革下，中國資產的投資價值更能彰顯，中國股市有望成為這次全球財富大洗牌中的贏家！

歷史上大破大立的例子屢見不鮮，危機促使社會資源重新分配，有輸家亦必有贏家。正如當前，全球傳統旅遊零售業的滿目瘡痍，與創新科技等新經濟產業的蓬勃發展，形成了強烈對比。

據投資銀行進行的全球個人財富調查顯示，是次疫情期間，各大央行採取寬鬆和刺激性政策，帶動全球財富從今年首季的低位反彈，至今已較去年底增加達一萬億美元。可這些新增財富有何出路？美國經濟衰退，疫情反覆；歐洲疫情反彈，部分地方正重新執行社區隔離措施。如是者，即使歐美的市場流動性維持充裕，但在資金眼中，具增長前景的投資選項卻是不多。

反觀中國經濟已恢復增長，政局和資產價格相對穩定。難怪報告顯示，中國的家庭財富疫下不跌反增，居民變得更富裕。要知道，在全球不穩之下，財富表現足以影響家庭的抗逆能力，亦影響經濟復甦的步伐。在這次全球財富大洗牌中，中國正處於相對有利的位置。

五月以來，人民幣升勢凌厲，美元則相形見絀。匯率偏強，資產持有人信心增強，企業資產和個人財富穩增。口袋不缺錢，推動投資和消費自然事半功倍。近季中國積極推進金融改革，不斷完善市場基建和法規。在超低息環境下，中國資產更容易受到巨量游資青睞。若堅持下去，中國股市有望逐漸成為全球資金的樂土，引領中國股市走進真正的「慢牛」大時代。

兵無常勢，水無常形。本來，在與美國的貿易戰和科技戰中，中國一直處於下風。意想不到的是，一場疫情掩至，美國防疫失當令到經濟加速衰退，更企圖通過加大反華力度轉移內部視線，卻亦為中國改革帶來更大的動力。如今在美國眼中，中國這個敵人已變得更難對付。大家須有心理準備，美國出招必將更狠，當中極有可能全面升級金融戰，以阻撓中國的資本市場改革，而中國當須高度戒備，隨時準備精準反擊！

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