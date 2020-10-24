學者建議賭企還牌止蝕

而且現時可以肯定，內地加緊打擊跨境賭博，令賭企往後「無運行」。內地公安部公布，今年以來截至9月底各類跨境賭博立案逾8,800宗，抓獲疑犯逾6萬名，當中境外中國籍涉賭疑犯590名。搗破涉賭平台、賭博推廣平台、非法支付平台和地下錢莊分別逾1,700、820、1,400個，查明涉案資金上萬億元人民幣。

而單是廣東，今年內至上月共破獲260宗跨境賭博案，拘逾4,700人，凍結12.4萬個銀行帳戶。其中廣州更偵破特大跨境網絡賭博案，涉案賭資逾50億元人民幣。

同時，內地打擊跨境賭博的刑法修正案已交當局二次審議，其中，境外賭場人員組織、招攬中國公民出境賭博等行為被納入罪行，可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然內地全面恢復對澳門的個人遊申請，但難言賭企何時才可以恢復盈利。而且內地打擊跨境賭博等行動，都令復甦路途遙遠。

嶺南大學社會科學院院長暨經濟學系教授魏向東直言，賭企應該視乎疫情發展、訪澳人數，決定是否關閉。如果疫情持續，賭業需求持續疲弱，導致企業陷入財政困難，就應該考慮調整規模，甚至關閉賭場。不過，他指出現時整體經濟差，就算出售酒店、賭場，都難以有好價錢。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，澳門經濟最大問題在於產業單一化，而且需要親身消費，所以非常容易受疫情、封關等因素衝擊。他指出，假如賭企縮小規模、裁員、停運，將會影響後年獲得牌照的機會，預計大部分企業都不會考慮這些選項，寧願「蝕住做」。不過，賭企有必要計算清楚營運的成本，如果就算捱到發牌後，都無法轉虧為盈，就應該考慮交還牌照止蝕。

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