學者建議賭企還牌止蝕
2020年10月24日 00:06
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疫情若持續，賭業需求料續疲弱。
觀乎金沙中國(01928)日前公布第3季淨虧損逾43億元，在新冠肺炎疫情下，六間持澳門賭牌的博彩企業今年錄得數以百億元計的巨額虧損基本上已無懸念。2022年賭牌重新洗牌，能否獲發新賭牌又尚未可知，賭企與其「蝕住做」，有建議不如提早交還賭牌斬纜，以免不獲新賭牌時便「無仇報」。
而且現時可以肯定，內地加緊打擊跨境賭博，令賭企往後「無運行」。內地公安部公布，今年以來截至9月底各類跨境賭博立案逾8,800宗，抓獲疑犯逾6萬名，當中境外中國籍涉賭疑犯590名。搗破涉賭平台、賭博推廣平台、非法支付平台和地下錢莊分別逾1,700、820、1,400個，查明涉案資金上萬億元人民幣。
而單是廣東，今年內至上月共破獲260宗跨境賭博案，拘逾4,700人，凍結12.4萬個銀行帳戶。其中廣州更偵破特大跨境網絡賭博案，涉案賭資逾50億元人民幣。
同時，內地打擊跨境賭博的刑法修正案已交當局二次審議，其中，境外賭場人員組織、招攬中國公民出境賭博等行為被納入罪行，可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然內地全面恢復對澳門的個人遊申請，但難言賭企何時才可以恢復盈利。而且內地打擊跨境賭博等行動，都令復甦路途遙遠。
嶺南大學社會科學院院長暨經濟學系教授魏向東直言，賭企應該視乎疫情發展、訪澳人數，決定是否關閉。如果疫情持續，賭業需求持續疲弱，導致企業陷入財政困難，就應該考慮調整規模，甚至關閉賭場。不過，他指出現時整體經濟差，就算出售酒店、賭場，都難以有好價錢。
香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，澳門經濟最大問題在於產業單一化，而且需要親身消費，所以非常容易受疫情、封關等因素衝擊。他指出，假如賭企縮小規模、裁員、停運，將會影響後年獲得牌照的機會，預計大部分企業都不會考慮這些選項，寧願「蝕住做」。不過，賭企有必要計算清楚營運的成本，如果就算捱到發牌後，都無法轉虧為盈，就應該考慮交還牌照止蝕。
持澳門賭牌的博彩企業股價周五(23日)幾乎全線逆市收跌，美高梅中國(02282)、銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)、永利澳門(01128)及新濠國際發展(00200)分別跌0.3至1%不等。
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