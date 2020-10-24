東方日報B1：中國人均身家「疫」市增4%　美國反縮

世紀疫症加速全球財富大轉移！瑞士信貸發表《2020年全球財富報告》，顯示全球成年人今年上半年人均身家，由今年初的77,309美元，微縮至6月底的76,984美元。當中率先走出疫情的中國，成年人的人均財富在上半年進帳4.1%，反觀美國錄得0.2%跌幅。報告更提到，中國至去年底總財富已較本世紀初跳升21倍至78.08萬億美元，追貼美國的114.9萬億美元。在此消彼長趨勢下，兩國財富差距勢拉近，預示中美角力勢屬一場持久博弈！

今年全球疫情肆虐，各地政府和央行落重藥打救受疫情衝擊的經濟，刺激股市反彈，全球財富已從首季回升，到6月底增至399.2萬億美元，較去年底倒升1萬億美元(約7.8萬億港元)。報告作者之一的瑞信經濟師Anthony Shorrocks表示，相對於疫情對全球經濟造成破壞，家庭財富似乎力保不失。

不過，各地財富變化差異甚大，上半年只有中國和印度總財富錄得增長，分別升4.4%及1.6%。相反，拉丁美洲最傷，財富勁縮13%，主要是貨幣貶值加劇國內生產總值(GDP)跌幅。若以人均計算，瑞士、荷蘭、台灣及香港的財富進帳最多，挪威及英國則錄得最大跌幅。

報告亦預期，隨着經濟復甦，全球財富創造明年將會反彈，但唯一例外是美國，反映當地疫情問題依然嚴重，令經濟持續疲弱，料今年成年人人均財富減少5%，明年只錄得十分緩慢的增長。

現時中國總財富只僅次於美國，並拋離第三位的日本，瑞信預期中國財富在今年餘下時間及明年將錄得相對強勁的增長。該行環球經濟及研究主管Nannette Hechler-Fayd'herbe明言，在各主要經濟體中，中國很明顯是贏家。

全球富豪方面，身家至少100萬美元的富翁數目去年急升至5,190萬人後，今年上半年保持穩定，美國佔當中39%；而身家逾5,000萬美元的超級富豪，上半年只減少120人，至17.557萬人，亦以美國人數最多，為次位中國的四倍。

報告亦指，全球最有錢的1%富豪，佔整體財富43%。據外電統計顯示，全球頭500位富豪今年身家合共進帳9,700億美元，其中，全球首富、亞馬遜創辦人貝索斯今年身家暴增逾730億美元，至1,880億美元。

另邊廂，瑞信指，全球28億成年人的人均身家卻不到1萬美元，佔整體財富僅1.4%。該行提到，疫情對女性打工仔、千禧世代和少數族裔造成的打擊最大，因為他們從事餐飲、酒店和零售業這些受疫情影響最嚴重行業的比率最高。此外，千禧世代亦受金融海嘯的餘波影響，而疫後世代更將要對經濟萎縮、全球化開倒車，以及外遊減少影響。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299