歐洲股市收市做好　巴克萊銀行漲近7%

歐洲股市周五(23日)上漲，英國富時100指數收報5,860點，升74點或1.29%；法國CAC指數收報4,909點，升58點或1.2%；德國DAX指數收報12,645點，升102點或0.82%。

巴克萊銀行第三季度淨利潤為6.11億英鎊，是市場預期的兩倍多，部分原因是與新冠肺炎相關的減損費用大幅減少，該行股價在全日上漲6.96%。另外，北歐銀行(Nordea Bank)發布業績後也上漲了3.55%。

平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)全日升1.03%，公司周五上調了2020年利潤預期，因為中國強勁的第三季需求，幫助提升了平治品牌汽車的利潤率。

歐元區正面臨第二波疫情，鑑於陷入雙底衰退風險增加，令區內商業活動再次陷入萎縮。

IHS Markit公布，10月份歐元區綜合採購經理指數(PMI)由9月份的50.4降至的49.4，見4個月低位。數字仍低於50的盛衰分界線，顯示活動仍處收縮區間。

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