美股收市：道指跌28點　納指全周挫逾1%

美國總統大選最後一場辯論落幕，市場並觀望美國財政刺激談判進展，美國股市周五(23日)表現反覆，3大指數收市個別發展。道指至中段一度重挫213點，尾市跌幅收窄， 收報28,335點，跌28點或0.1%；標指收報3,465點，升11點或0.34%；納指收報11,548點，升42點或0.37%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.95%、0.53%、1.06%。

美國白宮經濟顧問庫德洛周五表示，財長姆紐欽與眾議院議長佩洛西之間關於刺激計劃協議的談判良好，但指目前並沒有非常迅速地取得進展，加上雙方仍存在分歧，相信敲定協議將是非常艱難的一件事。

參議院撥款委員會主席謝爾比稱，達成一份刺激計劃協議的機會非常渺茫。

美企業績陸續出爐，晶片巨頭英特爾第三季收入跌4%至183億美元，扭轉上半年強勁升勢，每股純利跌至1.02美元，遠低去年同期的1.35美元。英特爾股價周五重挫10.58%，收報48.2美元。

另邊廂，玩具生產商美泰(Mattel)受惠芭芘公仔在第3季多銷29%，至少廿年最勁，帶動期內收入增長10%至16.3億美元，純利達3.16億美元，經調整後每股賺95美仙，遠好過預期39美仙，刺激股價全日升9.56%至14.16美元。

巴克萊表示，迄今約20%標指及歐洲Stoxx 600指數成分企業公布上季業績，當中77%表現勝預期，比率創一○年以來最高，前瞻指引亦正面，但市場普遍反應不太，相信主要受到疫情、美國大選及宏觀經濟前景的憂慮影響。

另外，據美國銀行引述EPFR數字顯示，截至10月21日止一周，全球股票基金吸資18億美元，當中美股基金錄得5億美元資金流出，期內全球債券基金流入資金達144億美元，黃金基金則走資3美元。

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