美貿易代表：中方完成首階段貿易協議農產品71%購買目標

美國貿易代表辦公室周五(23日)在一份聲明中說，迄今以來中國已經購買了230億美元的美國農產品，約為第一階段中美貿易協議目標的71%。

根據首階段中美貿易協議，中方同意在2020年購買365億美元的美國農產品。

美國貿易代表辦公室稱，對中國的玉米出口達到創紀錄的870萬噸；至於2021銷售年度，大豆銷售創下了歷史上最強勁開局

此外，1月至8月高粱出口額為6.17億美元，高於貿易協議基準年2017年的5.61億美元

聲明指，「美國農業部預計，2020年美國許多其他農產品的對華銷售將達到創紀錄或接近創紀錄水平，包括寵物食品、苜蓿干草、山核桃、花生和預製食品。」

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