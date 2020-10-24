【疫下贏家】Barbie生產商美泰上季營收創十年最大升幅

新冠肺炎疫情反反覆覆，其中北美及歐洲疫情近期出現明顯惡化，市民留在家積極尋找方法自娛，利好部分企業成為「疫」下大贏家，其中美國玩具大廠美泰(Mattel)第3季營收意外錄得十年以來的最大增幅。

Mattel股價周五(23日)收漲逾9%，報14.16美元。

Mattel公布，第3季淨利潤為3.16億美元，每股盈利91美仙，營收16億美元，意外比去年同期勁增10%，增幅為十年來最大。公司看好第4季市況，預計季內營收及利潤均會有所增加，並相信今年整體營收或與去年相若，但經調整後利潤率或升至最高的49%，故計劃趕緊在年底購物旺季前填滿貨架上的商品。

Mattel執行長Ynon Kreiz表示，本季架上的Barbie產品數量已提高50%，整體零售銷售正以強勁的雙位數字增幅。他稱，「孩子留在家，父母都希望孩子能夠多點娛樂、多與他們互動，我們正努力滿足這強勁需求」。

其中，娃娃為Mattel上季最暢銷的產品，銷售年增22%至6.91億美元，主要受到Barbie的熱賣所帶動；Barbie上季銷售毛額勁增29%至5.322億美元，為最少20年來最大單季增幅，亦為Barbie品牌自2003年來以來最高的銷售額。

同時，Mattel旗下的公仔、積木組、卡牌遊戲及玩具車上季亦大受歡迎，風火輪小汽車帶動玩具車事業營收增長6%，包含公仔、玩具積木及遊戲的部門業績，則因尤達寶寶玩偶(Baby Yoda)及紙牌遊戲Uno熱銷而增加14%。

在居家避疫期間，Kreiz指，父母親都優先將金錢花在自己的孩子身上，尋找評價高品質的產品，特別是受信任的品牌。

既然Barbie大賣，近年Mattel亦投入更多努力去提高Barbie的吸引性，包括推出更多新體型、膚色、髮色及職業生涯等。

據研究機構NPD指出，受疫情所累，年底外遊計劃都因而取消，家庭手上會有多餘資金可用作購買玩具等，預料玩具需求將會上升。

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