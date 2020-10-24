1周10大驚奇：宿命難逃？下個金融危機導火線正醞釀...

2020年轉眼間已來到10月下旬，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？萬事小心！

【1、宿命難逃？下個金融危機導火線是美國商廈爆煲？】

外國傳媒報道，美國紐約市商廈市道向來是全美商廈市場的指標，但近來相關抵押證券(CMBS)價格大幅跳水，許多專家將此解讀為全美商廈市場轉弱的警號，更恐是引爆金融危機的導火線。

儘管美股仍維持向好格局，但身為美國旅遊和文化樞紐的紐約市卻飽受新冠肺炎疫情衝擊，以酒店和商店作為擔保抵押品所發行的債券價格接連下跌，銀行新承做的貸款放緩，銀行與房地產業首當其衝。

投資者之所以緊盯紐約市的行情，是因華爾街業界將這類貸款切割後包裝成債券，然後再賣給全球的退休年金基金和資產管理公司。

紐約市頂級商辦抵押證券價格出現大跌後，許多人認為這可能為全美總規模超過5,000億美元的CMBS市場敲響警鐘。

事實上，近來相關指標也透露一樣的警號，其中較低評級的CMBS價格近幾周已下跌，根據數據機構Trepp的資料，上周四(15日)美國BB級CMBS的孳息率已較美國10年期國債孳息率多出近20個百分點，息差創下2008年金融海嘯以來新高。

由於疫情關係，美國人留在家中，買東西也是以網購為主，此趨勢導致全美商業市道冷清，許多酒店和零售門市的入住率與訪客量大幅下滑。富國銀行針對美國100多棟營運出現困境的商廈大樓所做的研究報告顯示，價格平均大跌27%。

由於經濟復甦面臨諸多不確定性，尤其是大都市的景氣，部分投資專家認為商廈行情還會進一步下試低位。投資公司MP Securitized Credit Partners負責人Daniel McNamara表示，2008年引爆金融危機的來源是住宅抵押證券，2015年則是能源，而2021年恐會是商業不動產及相關證券。

【2、宿命難逃？大企業併購非佳兆！高盛憂失業惡化】

講起商廈，疫情令企業強者愈強，在網購盛行及各地政府補助下，許多大企業表現依然很好，但這讓華爾街大行高盛擔憂！由於部分大企業加速併購，反而造成更嚴重又難解決的失業問題。

高盛總裁兼營運長John Waldron表示，政府將要面對的難題是大企業表現愈來愈好，然後失業的情況愈來愈嚴重，因為可預見的是「更強大、更健全」的公司將會趁當下的機會，收購那些狀況比較不好的公司，因此將有不少大規模的企業併購活動。

高盛在美國是處理企業併購案的領導性金融機構，他們的客戶現在愈來愈渴望尋求收購目標，這對高盛本身而言是好事，但對社會大眾而言，這樣的結果便是：當「自動化」已威脅大量工作機會的時候，更多職位將因企業併購而消失，成為棘手的失業問題。

為了應對經濟衝擊，美國聯儲局將利率降至零水平，但高盛形容這等同是為這些大企業頒授「併購許可證」，因不受疫情影響的大企業更容易獲得銀行融資，而利率又如此低。

事實上，美國目前多數失業為無薪假、停薪留職等暫時狀態，愈來愈多專家擔憂，不少失業人數可能變成長期問題。

【3、宿命難逃？中美鬥爭遇魔咒 港股恐強弩之末】

至於香港，矚目新股螞蟻集團幾經波折，本周終於敲定了上市進程，縱使可能仍有變數，但從各地資金迅速匯集香江之勢來看，實乃事在必行。全球世紀變局迎來世紀新股，佐證「舊世代」不復再，而恰巧地，過往香港每逢遇上街知巷聞的重量級新股掛牌，股市往往已屆末路階段，或許經濟沉淪早有定數。

回看1997年，當年回歸前夕大量資金湧港「維穩」，帶動恒生指數由1996年7月起步，一直升至1997年8月；到了1999年5月科網狂潮起動，當時包括港府在內的全球主要經濟體大力推廣創新科技，沒有甚麼業務的科網公司紛紛搞上市，令恒指虛高至2000年3月；之後是2007年，不少老股民應記憶猶新，當年8月17日傳出中央推「港股直通車」，恒指由低位暴力反彈逾千點，被稱為「大奇迹日」，再拾級而上至10月見頂；浮沉十年後，2017年受惠全球大牛市，港股再次由科網巨企領軍，惟升浪止於2018年，頂部至今未破，彼岸的美股則屢創新高，經濟盛衰立見。

事有湊巧，上述每次港股旺市末期，都有「勁爆新股」助興，而且往往預示升市派對告終。1997年遇上亞洲金融風暴；2000年則因盲目追捧，衰到2003年「沙士」才見底，更悲的是資料顯示，2003年每月有2千多人破產，全年合共高達2萬多人，至今仍叫人刻骨銘心、猶有餘悸；2007年遇上百年一遇金融海嘯；2017年後則是美國總統特朗普大打貿易戰，一直發展到現時全方位戰線，更不排除刀刃相接。

如今恒指雖然以點數計，遠未屆歷史巔峰，但當中涉及「舊經濟股」拖後腿，若以大型科技股來看，則是連番破頂，氣氛並非冷淡。再者，近期各路資金在美國總統大選前夕依然不斷湧入，足見水頭充足，個別股份受捧程度不亞於歷次股市高峰期。

若果歷史是一面鏡子的話，有了前車可鑑，加上全球經濟受困疫情而攬炒，股市短期內突然急挫絕非危言聳聽，尤其特朗普目前為了選情，將一切負面因素淡化，只要11月大局已定，無論誰當選，也要面對企業清盤、失業惡化、疫情加劇及債務重組等客觀而棘手的事實。屆時不用刻意討好選民，基本上可為所欲為！只要美國一打乞嗤，全球必然更弱，處中美夾縫的香港不在話下。

【4、宿命難逃？《預測與策略》主編警告股市大調整】

事實上，預測到美股在1987年崩盤的經濟學家，本周再次對美股預警，認為選舉形勢的發展或為股市帶來重大拋售機會。

被稱做「黑色星期一」的1987年10月19日，對許多投資人可說是黑暗的一天。當日美股在交易時段大幅下挫逾20%，並觸發全球股市大震盪。《預測與策略》(Forecasts & Strategies)一書主編Mark Skousen在此前的幾個月，就建議客戶全數沽出股票，轉持現金，認為1987年將出現崩盤。值得注意的是，自1987年之後，Skousen從未再發過「全數沽出」的建議。

Skousen表示，當時人們太看好股市，令市場升得太快、太高，每個人都推薦只賺不賠的互惠基金，令他開始持相反意見。他認為，包括電腦交易開始盛行，一旦人們轉為想賣出，就會出現人踩人局面，從而做成崩盤。現在即使90%以上的交易是經電腦生成，但亦可以是政府干預後的結果。今年3月當政府拋出1萬億美元購買金融資產，股市的算法就改變，結果股市V形復甦，而「熔斷機制」有助免於心理崩潰，避免交易過度情緒化。

他表示，民調顯示拜登及民主黨可能完全掌握國會與政府，但這可能是個重大的拋售機會。對於投資者，拜登不是「好朋友」，他準備消除長期資本利得稅減免，投資人必須將 40%的利潤交給政府，故對已經大賺的投資者將會把握機會及早沽售，來爭取23%的稅金而不是40%，從而造成股市的重大沽壓。

對未來的可能走勢，在美國大選前，Skousen認為，股市仍樂觀，但需保持謹慎。

【5、大摩奇準分析員預言標指將跌一成 提防波動市來襲】

除了上述專家外，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周也警告，標普500指數或下跌10%，提醒投資者為另一場波動做好準備。

Wilson表示，股市主要阻力是一連串的宏觀不利因素，包括陷入僵局的財政談判、不斷增加的新冠肺炎病例和即將迫近的美國總統大選。這些不確定因素都必然加劇市場動盪，使投資者不願高追。由於下個月有多項不確定性，認為從上周一(12日)的高位再次回調10%是在短期內最有可能的結果，然後牛市才能繼續。

【6、克魯格曼警告！特朗普落敗 仍可「大搞破壞」禍害全球】

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼也警告，即使特朗普在美國大選中落敗，但他所屬的共和黨仍可能「大搞破壞」，未來數年繼續禍害美國乃至於全世界，反映這是「美國民主的終結」。

目前美國參議院由共和黨佔大多數，惟克魯格曼指出，雖然民主黨也有可能在接下來選舉中拿下參議院，但勝算不如總統選舉。就算特朗普落敗，但餘下任期仍可能與參院合力，促成右翼大法官在美國最高法院佔絕大多數。

克魯格曼指出，看看威斯康辛州就知道情況有多糟糕。在2018年州長選舉，該州選民選出一位民主黨籍州長Tony Evers，但民主黨最後在總數99席的州議會中只取得36席，威州民選的最高法院法官也是共和黨佔多數。

這種選舉結果造成埃弗斯處處遭共和黨議員掣肘，例如由共和黨主導的州議會對州長控制疫情的努力百般阻撓，上周三(14日)共和黨籍法官封殺了一道對酒吧等公共場所聚集人數設限的命令，這使得威斯康辛州新冠肺炎確診人數激增得很恐怖。

克魯格曼認為，威斯康辛州可能就是美國選後情況的縮影：一個遭選民以選票否定的政黨，仍能繼續「大搞破壞」。目前看來，特朗普贏得多數選票的機率微乎其微，但仍有可能在選舉人票中勝出，這可能象徵「美國民主的終結」。

他認為，即使民主黨大獲全勝，橫掃白宮以及國會參、眾兩院，也很可能面臨最高法院保守派與自由派大法官比例變成6：3的劣勢，「平價醫療法案」可能遭到推翻，讓美國數千萬民眾失去醫保保障，奠定美國墮胎合法化基礎的《羅訴韋德案》也岌岌可危。最大的威脅在於拜登政府各種對抗氣候變化的行動，都可能受阻。

【7、全球嚴陣以待11月3日！金融市場或更快反映美大選結果】

提到大選，11月3日美國總統大選當天，媒體恐怕不敢隨意搶快公布結果，但有分析師提到，金融市場很可能搶先宣布由誰勝出！

報道指出，由於選情緊湊，媒體當晚恐會更謹慎宣布當選者，而投資者將密切關注幾個關鍵搖擺州的選情，特別是在東岸先開票的州，像是北卡羅萊納州。Raymond James政策分析師Ed Mills認為，金融市場很有可能較媒體更快反映出選舉結果，假如是民主黨大獲全勝，可以預料會推出更多刺激措施，帶動美股上漲。

若特朗普獲勝，一樣會對市場是利好的結果，因為將避免高稅率、推動鬆綁管制，也消除對美國大選不確定的風險。不過，Mills特別指出，有爭議的選舉才是最令人擔憂的，萬一無人承認敗選，股市可能大跌。

華爾街老手、National Securities Corporation首席市場策略師Art Hogan說：「市場最恨權力真空」，不會想看到像2000年大選拖了5周的事情重演。他也強調，選舉過後，投資者會重新將焦點放在疫苗，因疫情才是對美國經濟復甦最大威脅，無論誰入主白宮，疫苗的進展才是最重要的事。

【8、匯市變天！未來取向國家負債愈少 貨幣愈睇升】

除了股市，匯市也醞釀變天！各國為了救市而大舉支出，加重了債務壓力，使投資者擔心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。就此，有分析認為，政府愈有能力花錢的國家，貨幣走勢也會更強，例如挪威與瑞典克朗偏強、澳元較加元強、歐元比美元強，英鎊及多種新興貨幣則將相對弱勢。

根據國際貨幣基金組織(IMF)資料，各國政府今年已承諾支出約12萬億美元，債務規模將與國內生產總值(GDP)相當，促使投資者擔心明年復甦力度可能受財政因素拖累。有見及此，匯市投資者聚焦各國財政能力，即年度預算赤字與政府總負債佔GDP的比率，來判斷匯市的贏家與輸家。

挪威今年雖然出現25年以來首見的預算赤字，但因赤字佔比仍低，負債佔GDP比例也低於50%，使挪威克朗匯價最近幾周穩健升值；瑞典也因為赤字及負債佔GDP比率分別只有4.2%及35%，加上經濟正在復甦，因此瑞典克朗也轉強。

澳洲今年的赤字及總負債佔GDP比例將分別為11%及25%，加拿大則為16%及31%，因此澳元今年的表現預料會比加元強。

美元也不例外。投資者偏好歐元的程度超過美元，因為歐元區各國比美國更支持提高公共支出。歐元區與美國政府的負債佔比雖然都約為100%，但美國今年的預算赤字比率高達16%，歐元區僅8.5%。

法國興業銀行預測，若歐元區再擴張支出，料歐元會強勢升值，明年將在1.2至1.3美元的區間內波動。由於負債愈重的國家，政治人物較可能反對政府進一步擴張支出，從而壓抑本國貨幣走勢，預料各國的財政實力將對明年的匯市走勢更具影響力。

【9、貝萊德警告：全球債務重組規模恐超2008年金融危機】

疫情也對全球企業造成衝擊，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)本周估計，在疫情期間，全球需要進行的債務重組規模，可能會超過2008年金融危機後觸及的高位。

貝萊德指出，會導致此結果的重要原因是低於投資級的債務顯著增長，自2007年以來，包括貸款和私人信貸在內、評級低於投資級的未償債務已增加一倍有多，達到5.3萬億美元。

隨着整體借貸成本下降，企業紛紛舉債，這導致很多企業正處於脆弱狀態，因為疫情的相關衝擊，令許多企業的收入承受壓力。

貝萊德並非唯一針對企業倒閉風險發出警告的公司。儘管利率較低，第3季美國企業破產情況仍是同期最糟糕。

【10、投資者小心！美警告未來6周疫情「最黑暗時刻」】

講到美國，投資者絕對不能輕視疫情！美國頂尖傳染病專家Michael Osterholm本周警告，接下來6至12周將會是新冠肺炎疫情「最黑暗的時刻」，屆時美國每日新增確診人數恐升至7.5萬，更表示目前美國對抗疫情最大的問題在於「訊息傳遞」，坦言政府內部缺乏明確的主導聲音。

至於疫苗，他坦言到明年初甚至第3季，都不會以任何有意義的形式面世。就算有疫苗，半數美國人都會因質疑安全性而不去接種。

事實上，投資銀行瑞銀表示，各國在應對二次疫情時也開始像第一波疫情那樣增加行動限制，這才是第4季全球市場的最大風險，皆因即使採取僅持續數周的封鎖措施，已足以對全球經濟帶來毀滅性打擊，並使末季經濟增長率變負。

報道引述瑞銀經濟學家Arend Kapteyn指出，人們需要忘掉美國大選或財政刺激措施無法達成帶來的風險，疫情下的限制措施才是最大的短期風險。他還認為，即使採取僅持續數周的封鎖措施，已足以帶來毀滅性打擊，並使末季的增長率變負。

Kapteyn指出，包括法國和荷蘭在內的多個經濟體最近幾周都收緊了限制措施。自3月以來，瑞銀一直對42個地區的活動限制狀況密切跟蹤，並把限制的嚴重程度劃分為1至10個等級。如果在季內封鎖程度提高1%，GDP會大幅度下降6%。

在過去一個月中，英國和荷蘭的封鎖評級從2.5提高到5，捷克的評級從2.3提高到4.3，而愛爾蘭和法國的評級從3提高到了4.5。目前，限制評級的中位數已經上升到3.5，按月略升，但較4月的評級8略有下降。

他表示，採取限制措施的國家數量一直在增加，上周有13個經濟體增加了限制措施，而只有3個經濟體降低了限制措施，達到4月以來的最高淨增長量。各個國家需要監視限制措施該實施多長時間，以及該如何更加機動性地應對危機，這才是末季經濟的主要下行風險。

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