元朗YOHO MIDTOWN本月累售5伙　有三房業主大減100萬沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，元朗YOHO MIDTOWN本月累錄5宗成交，包括1座中層C室，實用面積607方呎，三房間隔，享開揚景致，叫價1,100萬港元，經議價後，大幅減價100萬元，最終以1,000萬元沽出，實用呎價16,474元。

買家為換樓客，心儀該盤樓齡新，且毗鄰西鐵站及商場，日常起居方便，見上址業主肯減價，立即承接。原業主則於2016年3月以650萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利350萬元或54%。

另一宗成交為該屋苑5座低層A室一房戶，實用面積362方呎，外望市景，叫價650萬元，減價18萬元，以632萬元沽出，實用呎價17,459元。原業主於2010年2月以221萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利411萬元，單位升值1.9倍。

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