易綱：堅持市場主導人民幣國際化　進一步擴大金融業開放

中國人民銀行行長易綱在2020外灘金融峰會上稱，統籌推進金融服務業開放、人民幣匯率形成機制改革及人民幣國際化，人民幣匯率形成機制改革要增強人民幣匯率彈性，更好地發揮匯率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的「自動穩定器」作用。

他又稱，人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。新形勢下的人民幣國際化可在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對人民幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。

易綱指出，進一步擴大金融業開放是構建新發展格局的必然要求，新發展格局不是關起門來封閉運行，而是要更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。金融業開放不僅引入了機構、業務、產品，增加金融要素供給，還促進制度規則的完善，促進金融制度供給，有利提升金融服務實體經濟的效率和能力，助力中國經濟高質量發展。

易又指，加快開放的同時要防範風險，而中國金融業開放步伐快，但在跟外資金融機構、境外央行的溝通中注意到，外資在機構准入及展業限制解除後，仍需申請諸多許可，面臨不少操作性問題，對金融業開放的訴求仍較多，反映金融業向負面清單管理的轉變尚有不少工作要做。

他表示，負面清單與金融業持牌經營並不矛盾，負面清單模式下，金融機構的准入和展業也必須滿足資質要求、持牌經營。負面清單與加強事中事後監管也並不矛盾，負面清單模式下，監管部門可將更多的資源從准入管理轉向事中事後監管，實現監管效能的提升。

易綱認為，金融是競爭性服務業，開放競爭有助於中國自身金融業發展和效率提升。今年首9個月外資累計增持中國銀行間債券市場債券7,191億元人民幣。

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