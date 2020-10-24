致富智庫：貝索斯冇得比！史上最有錢嘅10個人就係...

現在要你說出一個最有錢富豪的名字，你會想起誰？是亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯，還是微軟創辦人蓋茨？如果我們穿越時空，比較遠古時代至今誰最有錢，你又知幾多？

根據歷史書數據推測，過去幾百、甚至幾千年的最有錢富豪中，其實有不少是我們耳熟能詳的名字，以下10個歷史上最富有的人物，排名不分先後，看看你能說出多少個！

【1、成吉思汗(1162年5月31日至1227年8月25日)】

成吉思汗建立了橫跨歐亞的蒙古帝國，當時版圖廣達數千萬平方里，佔領地方包括今日的中國、南韓及俄羅斯等，以土地計，財富至少高達1萬億美元，還未計土地上的生產總值。

【2、宋神宗(1048年5月25日至1085年4月1日)】

宋朝幾乎是後世公認最有錢的朝代。宋朝憑着科技、商品經濟及文化教育的發展，當時貢獻全球經濟產出25%至30%。至於北宋的第6位皇帝宋神宗繼承的財富，足以令他成為古往今來的最富有人之一。想起宋神宗，或許大家也聽過「王安石變法」。

【3、武則天(624年至705年12月16日)】

中國歷史上第一位、亦是唯一一位正統的女皇帝武則天，將唐朝的領土擴張至中亞地區，為有史以來最富有的女性，真真正正做到她所說的「只要大權在握，朕即天下。」

【4、阿克巴(1542年10月15日至1605年10月27日)】

印度是「四大文明古國」之一，阿克巴大帝是印度莫臥兒王朝三代皇帝。他在任期間推行了政治及社会改革，令印度的財富激增3倍，國家貢獻全世界經濟增長總值25%。

【5、所羅門王(出生時間不明至公元前930年)】

若有宗教信仰，應聽過所羅門王的名字。他是智慧和財富的象徵，多數財富來自商業、貿易及朝貢。他亦擁有大量寶藏，單計黃金就有25噸，預計財富高達2.2萬億美元。

【6、曼薩‧穆薩(在位時間約1312年至1337年)】

曼薩‧穆薩於14世紀統治非洲的馬里帝國，曾是全球最大的黃金生產國，財富預計高達4,150億美元。據說，他是虔誠的教徒，在前往麥加朝聖中，單是僕人就有6萬名，還有80多匹駱駝、300多磅黃金。

【7、雅科布‧富格爾(1459年至1525年】

雅科布‧富格爾(Jakob Fugger)是富格爾家族的第二代接班人，也是富格爾金融帝國的締造者，亦是全球興建「公屋」的始祖，估計財富達2,770億美元。

【8、馬庫斯‧李錫尼‧克拉蘇(公元前約115年至公元前53年)】

馬庫斯‧李錫尼‧克拉蘇是古羅馬軍事家和政治家，憑着斂財而獲得巨大財富，料達1,698億美元。

【9、奧古斯都(公元前63年9月23日至公元後14年8月19日)】

奧古斯都統治羅馬長達40年，該國欣欣向榮，帶挈財富達4.6萬億美元。

【10、艾倫·布魯姆(1040年至1093年)】

11世紀戰士艾倫·布魯姆(Alan Rufus)財富總計達1,950億美元。他與威廉一世加入對英格蘭的諾曼征服，獲得由約克郡到倫敦的25萬畝土地，當時遺產價值1.1萬英鎊，相當於當時英格蘭國內生產總值約7%。

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