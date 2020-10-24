二手成交：放盤個多月　海欣花園兩房減價55萬元易手

利嘉閣地產青衣灝景灣一行高級分區市務經理彭錦添稱，新近錄得青衣海欣花園5座中層F室的成交，單位實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景。原業主於今年9月中以叫價760萬港元放盤，經議價後，減價55萬元或約7.2%，最後以705萬元成交，實用面積呎價約15,227元。

據悉，原業主於2014年12月以505元購入上述單位，持貨近6年，現轉手帳面獲利約200萬元，物業升值約40%。

彭補充，本月至今，該屋苑累錄約4宗交易個案，平均成交實用面積呎價約15,452元，現有約21個單位放售，入場價由698萬元起。

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