聽障人士有福了！高通夥拍Jacoti推聽力增強解決方案

美國晶片商高通(Qualcomm)宣布，將與音訊科技公司Jacoti合作，將後者的聽力增強軟件導入高通QCC5100系列超低功耗藍牙單晶片，期望可提供既安全又精確的個人化助聽效果。

高通指出，此次裝置乃運用軟件在聲音傳入使用者耳朵前先行攔截，然後根據使用者的聽力程度，調整至適當頻率，防止使用者聽力損傷。

Jacoti表示，公司擁有可自主執行的聽力測試，能夠產生多種音調與頻率，查出使用者的最低感知音量，接著系統可為左耳與右耳產生兩個聽力圖，並根據個人聽力作出使用者的個人聽力建議。

高通技術公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman稱，雙方合作可望為使用者帶來差異化與更豐富的使用者體驗。Jacoti執行長暨創辦人Jacques Kinsbergen認為，是次合作冀可令所有聽障人士使用負擔得起的最新聽力解決方案。

高通周五(23日)收報128.88美元，升0.39%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299