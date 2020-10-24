港二手公屋首10月註冊量按年跌13%

經濟不穩，連帶本港二手公屋的成交個案亦見放緩。有數據顯示，本年至今二手公屋註冊量有所減少。香港置業行政總裁李志成稱，據土地註冊處資料顯示，今年至截至本月22日暫時錄得597宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較去年同期的686宗，按年減少約13%。

按金額劃分，期內二手公屋註冊量中，價值300萬或以下二手公屋錄得377宗註冊，較去年同期的425宗按年減少約11.3%。價值逾300萬至400萬港元二手公屋則錄得163宗註冊，較去年同期的207宗按年減約21.3%；至於價值逾400萬元二手公屋錄57宗註冊，較去年同期的54宗則增加約5.6%。

以地區劃分可見，期間港島區錄得47宗註冊，為三區中最小；九龍區錄得160宗註冊，而新界區則最多，錄得390宗註冊。

至於公屋註冊量排名方面，元朗朗屏邨以29宗註冊居首；黃大仙東頭邨以28宗註冊緊隨其後；馬鞍山恒安邨及黃大仙鳳德邨各以25宗註冊並列第三。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299