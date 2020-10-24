IMF：料全球經濟今年萎縮4.4% 中國經濟逆市增長1.9%
2020年10月24日 15:53
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疫情拖累全球經濟，國際貨幣基金組織(IMF)副總裁張濤表示，全球經濟正復甦中，但全面復甦的過程可能十分漫長及坎坷，並充滿不確定性，預計今年全球經濟將萎縮4.4%，2021年增長會達5.2%。
張指，中國經濟的前景將逆勢而上，並將為亞太經濟增長提供強大動力，且為世界其他地區經濟復甦做出積極貢獻，估計今年中國全年經濟增長將達1.9%。
張濤表示，在努力抗疫之際，實現更為智能、更為綠色、更具包容性的經濟增長，為新的全球共識，而亞太地區應當重點關注數字化及自動化、綠色復甦兩個領域的發展。
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