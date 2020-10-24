螞蟻集團掛牌　馬雲：人類史上最大規模融資定價

市場高度關注巨無霸新股螞蟻集團的AH股上市進程，阿里巴巴集團始創人馬雲出席2020外灘金融峰會上時透露，「前晚在上海確定螞蟻集團的定價，是人類有史以來最大規模的融資定價，發生在美國市場以外」。

對於人行積極推進數字貨幣，馬雲認為，數字貨幣可能會重新定義貨幣，數字貨幣今日遠遠沒有到搶標準的時候，是創造價值之時。當創新的程度遠遠走在監管前，這是不正常；今日的金融確實不需要數字貨幣，但是明天需要，發展中國家需要。

談到疫情，馬雲稱：「今日人類到了最關鍵時刻，千萬不要小看這場疫情，其影響力不遜於二戰。從金融本身講，其帶來巨大影響亦遠超當下討論的技術層面問題」。

另外，他又特別提到今日中國不應一味追求適應哪個國家的標準，而是要思考如何與未來接軌、如何適應未來的標準。

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