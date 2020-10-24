周小川：料未來中國儲蓄率或進一步下降　呢代儲蓄率會更低...

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川在2020外灘金融峰會上稱，2019年底，中國的儲蓄率佔國內生產總值(GDP)中的比重降到44.6%，未來或會進一步下降。

他表示，疫情對儲蓄率的影響，目前仍看不太清，因它既有增加儲蓄的方面，同時亦有減少儲蓄的方面，這尚要密切觀察，但往遠看，中國的儲蓄率還會進一步變化，就是在「雙循環」，特別是內循環為主的發展戰略情況，內循環將會更加暢通，並觀察到年輕一代的儲蓄率正在明顯下降，好的一面即有助擴大內需，但令人擔心是一些年青人過多靠借債過度消費及奢侈消費。

對於疫情之後的經濟，周小川指，復甦不僅是取決於發達國家，也在很大程度上取決於大量新興市場國家及發展中國家，要看後者能否成功克服疫情實現經濟復甦。疫情較複雜，疫情過後究竟會出現什麼樣的局面還需要研究。

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