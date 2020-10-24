中證監方星海：推動中國資本市場向全面制度性開放

中國證監會副主席方星海稱，在穩步放開跨境投融資限制的同時，更加注重制度規則的深層次對接，不斷增強政策的可預期性和穩定性，推動中國資本市場，從局部管道式開放，向全面制度性開放轉變。

他表示，進一步深化國際監管合作、資本市場雙向開放，必然要求加強國際監管合作，中國將始終秉持開放態度與合作的誠意，主動加強與境外監管機構、國際金融組織的廣泛合作，共同推進解決中概股公司審計監管等方面的問題，切實維護各國投資者合法權益，嚴厲打擊跨境上市和證券發行中的財務造假行為，維護我國企業國際形象。目前已有8家外資控股證券公司獲批，首家外資全資基金公司、首家外資全資期貨公司成功落地，外資私募基金公司進入內地已形成趨勢。

方指出，證監會將繼續推進產品和市場開發，在現有滬深港通、QFII、RQFII、ETF互聯互通等方式基礎上，研究推出更多外資參與境內市場的渠道和方式，努力解決國際投資者有關顧慮，提高A股在國際指數中的納入比例。

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