全球經貿戰：中國需求回升　澳洲羊毛價格不足兩個月反彈三成

中國與澳洲關係持續緊張，今年以來，澳洲向華輸出的牛肉、大麥、棉花及葡萄酒先後遭中國當局徵收關稅、貿易調查甚至禁止進口，但澳洲的羊毛出口暫時沒有受刁難，更因為內地需求回升，帶動當地羊毛價格自9月以來急升30%。

澳洲過往8成的未經加工羊毛出口都是輸往中國，受到疫情衝擊，澳洲羊毛的指標價格，由1月初至9月首周期間，累瀉47%至每公斤8.58美元，但截至10月16日止一周，價格急升9.3%，令9月以來累積反彈30%。

有澳洲羊毛業界人士指出，中國經濟活動在8月時已大致回復正常，內地廠商大量採購羊毛，現時輸往中國的澳洲羊毛比率高達92%。

農產市場顧問公司Mecardo董事總經理Robert Herrmann指出，中國的加工廠因疫情而停工，加上紡織品需求疲弱，加劇羊毛價格今年初的跌勢。但如今市場出現基本變化，內地紡織商最近數周正準備迎接消費開支增加，而據報中國廠商近期接獲更多下游訂單。

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