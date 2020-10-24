全球經貿戰：中國需求回升 澳洲羊毛價格不足兩個月反彈三成
2020年10月24日 18:05
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
中國與澳洲關係持續緊張，今年以來，澳洲向華輸出的牛肉、大麥、棉花及葡萄酒先後遭中國當局徵收關稅、貿易調查甚至禁止進口，但澳洲的羊毛出口暫時沒有受刁難，更因為內地需求回升，帶動當地羊毛價格自9月以來急升30%。
澳洲過往8成的未經加工羊毛出口都是輸往中國，受到疫情衝擊，澳洲羊毛的指標價格，由1月初至9月首周期間，累瀉47%至每公斤8.58美元，但截至10月16日止一周，價格急升9.3%，令9月以來累積反彈30%。
有澳洲羊毛業界人士指出，中國經濟活動在8月時已大致回復正常，內地廠商大量採購羊毛，現時輸往中國的澳洲羊毛比率高達92%。
農產市場顧問公司Mecardo董事總經理Robert Herrmann指出，中國的加工廠因疫情而停工，加上紡織品需求疲弱，加劇羊毛價格今年初的跌勢。但如今市場出現基本變化，內地紡織商最近數周正準備迎接消費開支增加，而據報中國廠商近期接獲更多下游訂單。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！