【串流大戰】傳蘋果公司Netflix爭購新鐵金剛電影播放權

視頻市場進入戰國時代，競爭日益激烈，另邊廂，新冠肺炎導致不少荷里活大製作電影上映無期。有消息指，蘋果公司(Apple Inc.)及Netflix曾向美高梅電影公司(MGM)洽購最新鐵金剛電影《007:生死有時》的播放權，以增強串流平台的吸引力。

據悉，製作費約2.5億美元的《007:生死有時》如果播放權出售，金額或高達數億美元，但MGM堅持電影要在戲院上映，以保留戲院觀看的體驗。《007:生死有時》原先在今年4月上畫，其後押後至11月，目前公映日期再延至明年4月。

近期多套荷李活電影沒有在戲院上映，改為直接到串流平台播放，包括《花木蘭》在迪士尼的Disney+播放，每次收費30美元，Apple TV+早前則播放由湯漢斯主演的二戰題材電影《Greyhound》。

有分析認為，具吸引力的內容是串流市場的致勝關鍵，本月較早前，迪士尼宣布大規模重組以加強串流服務，美國電話電報(AT&T)亦進行類似重組，集中發展HBO Max串流平台，Comcast旗下NBCUniversal亦優先拓展新推出的Peacock串流服務。

在競爭加劇下，Netflix本周較早前公布第3季用戶增長大幅放緩至220萬，遜於預期的332萬，消息拖累股價單日瀉逾6%。

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