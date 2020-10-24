IMF促延長銀行派息回購股份限制

國際貨幣基金組織(IMF)發表聲明，促請監管機構延長銀行的派息和回購股份限制，以應對環球經濟復甦一旦放緩的衝擊，因為充足的資本有助保障金融體系。

IMF貨幣及資本市場主管Tobias Adrian在訪問中表示，銀行在疫後可以回饋股東，但當監管機構面對前景不明朗，最好取態審慎並保留盈利，因為它是資本。

最近銀行應否恢復派息成為金融界熱話。瑞士銀行本周初透露已預留15億美元回饋股東，但料難在今年內派發，而行政總裁埃爾莫蒂希望可於明年初恢復股份回購。

現時歐元區銀行變相被禁止派息，法國興業主席斯馬吉9月時曾促請歐洲央行重新考慮立場，西班牙國家銀行主席Ana Botin上周亦批評限制派息。據稱，部分歐央行官員正商議明年容許派息的可能。

英國方面，當地英國銀行在英倫銀行審慎監管局(PRA)的壓力下，自3月以來一直暫停派息，英國大型銀行的高層近日先後呼籲當局放寬派息限制措施。

巴克萊行政總裁Jes Staley最近強調，若要讓全球經濟對金融體系充滿信心，具備分配過剩資本的能力非常重要。渣打主席韋浩思及NatWest主席Howard Davies亦先後在訪問中反對限制派息。PRA早前表示，將於第4季檢討2020年以後的派息計劃。

據悉，英國銀行的代表最近與英倫銀行官員包括行長貝利討論放寬派息限制，會上有人提到派息限制的存在，會導致銀行難以從市場集資。

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