新冠肺炎：企業趁疫情反彈前補充庫存 往美國航運費爆升

在新冠肺炎疫症爆發初期，各地封關導致全球貿易一度冰封，貨櫃輪公司被迫取消數以百計航次。但隨着美國企業在年尾消費旺季前補充庫存，並為疫情在冬季可能惡化做準備，近期航運需求大量，帶動從亞洲到美國的貨物海運成本在過去一個月大幅飆升。

由於解封導致航海貨運需求反彈，現時全球閒置的貨櫃輪佔整體數目，由5月時約12%降至僅2%。

據國際航運協會波羅的海國際航運公會(Bimco)的數據顯示，以美國西海岸為目的地航線的長期運費繼10月1日飆升37.2%，創2015年最大漲幅後，上週末又漲12.7%，現時運費較去年同期高出63.4%。至於現時從亞洲到美國東海岸的航線運費亦較去年同期漲25%。

富瑞分析員David Kerstens表示，運費飆升主要是美國對亞洲各種工業產的大量需求造成。由於今年較早前候供應鏈受到疫情打亂，美國的庫存目前處於1990年以來的最低水平。

此外，香港定期班輪協會(HKLSA)主席Roberto Giannetta提到，海員及空置貨櫃箱不足也導致運費較正常高很多。

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