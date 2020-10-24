加拿大限產令結束　油價後市再添壓？

盛產油砂的加拿大艾伯塔省，當地政府周五(23日)宣布由12月起，撤銷為期兩年、類似石油輸出國組織(OPEC)對石油生產設上限的措施。

艾伯塔省自2019年起，由於石油生產過剩，加上輸油管及儲存設施不足，導致當地的油價大冧，當局遂要求大型產油商減產，每日產量上限381萬桶。

不過，今年疫情令市場對艾伯塔省的石油需求大減，產油商已關閉當地每日100萬桶的生產能力，令數月來的石油產量均低於上限水平，使限產令不合時宜。

瑞信分析員估計限產令結束後，艾伯塔省的供應將增加每日12萬至15萬桶，當地原油與紐約期油的價格折讓料由近數月近10美元，擴大至14至16美元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299