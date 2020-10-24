新冠肺炎：日本戲院股價直撲新高　點解...

新冠肺炎肆虐，全球戲院的經營陷入前所未見危機之際，日本戲院股股價卻逆市走強，當地第二大院線東寶最近股價更漲近去年的歷史高位。

由於電影觀眾避疫，加上缺乏荷里活大製作上映，歐美戲院股Cineworld及AMC正面臨財政危機，股價今年累挫86%及59%。反觀，日本疫情相對受控，戲院重開，東寶股價自3月低位勁彈45%，周五(23日)收報4,515日圓，幾乎收復今年失地。

Iwai Cosmo證券分析員認為，最近日本政府大力推動消閒及旅遊業，讓民眾相信只要做足防護措施，到戲院觀看電影是安全的。

更有分析認為，昔日追捧荷里活電影的日本觀眾，自千禧年後開始重投本地製作懷抱，而擁有日本兩成電影院屏幕的東寶，同時是電影製作公司，不愁缺乏片源。

以動畫《鬼源之刃無限列車篇》為例，之前一個周末吸引340萬人次觀眾入場，相當於日本3%人口，3日票房進帳達46.2億日圓，較之前《魔雪奇緣2》的紀錄高逾1倍。

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