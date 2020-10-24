瑞士公投禁持軍工股　央行千億股票組合恐大調整

瑞士國民下月29日會就瑞士央行應否投資軍火生產商股份進行公投，一旦通過，央行或要出售軍火佔整體收入逾5%的企業股份。而據最近民調顯示，支持有關議案的比率達54%。

瑞士央行大舉干預匯市以紓緩瑞朗的升值壓力，而所得的大筆外匯用作投資海外股票，包括逾千億美元(約7,800億港元)的美股投資組合。瑞士央行估計，若公投議案通過，可能需出售約300家企業股份，相當於環球股票投資組合11%。

據資料顯示，截至6月底止，瑞士央行持有戰斧巡航導彈生產商雷神公司(Raytheon)價值3.69億美元股份，亦投資建造B-52轟炸機的波音公司，持股3.88億美元。

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