調查：投資者憂慮疫情反彈多過美國大選

投資銀行Evercore ISI進行投資者調查後得出結論，相對美國大選，投資者更為擔心新冠肺炎疫情反彈及疫苗面世時間可能押後。

不過，Evercore認為，大選的影響不容忽視，有關刺激措施談判的報道及從Twitter發出的意外消息，將令市場在未來數周大幅波動。

該行策略員同時指，經濟政策不確定性下降和疫苗方面的利好消息將導致股票波動性下降，支持周期性板塊繼續跑贏大市。

另外，Guggenheim Investments投資總監Scott Minerd日前向客戶撰文，稱現時疫情在進入冬季流感季節後將會惡化，感染人數或超過首次爆發，嚴重程度更可與1918年造成5,000萬人死亡的西班牙流感相提並論。

Minerd今年2月率先對市場發表預警，他現時認為，疫情反彈進一步加劇美國大選的混亂局面、金融市場條件將大幅收緊，以及消費和商業投資縮減。他並預期隨着信貸條件惡化，到明年底將有3,000億美元企債失去投資評級，但股市大冧帶來低吸良機。

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