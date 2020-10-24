傳可口可樂兩大入樽商合併 或涉資數百億

外媒報道，可口可樂的全球最大獨立入樽商Coca-Cola European Parters正洽購另一家在澳洲上市的入樽商Coca-Cola Amatil，以擴展亞太區市場。

Coca-Cola Amatil股份周五(23日)停牌，現市值78億澳元(約436.8億港元)，該公司在澳洲、新西蘭、斐濟、印尼及巴布亞新幾內亞合共32個廠房。

至於以英國為基地的Coca-Cola European Parters目前市值177億美元(約1,087億港元)。

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