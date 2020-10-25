新冠肺炎：代理料今年一手樓登記宗數及金額將創7年新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首十個月一手成交宗數突破一萬宗水平，而2019年首五個月，一手登記已錄得超過一萬宗，顯示今年受新冠肺炎疫情打擊，新盤銷售緩慢。預料2020年全年一手登記約14,000宗，涉及金額約1,650億港元，齊創2013年全年9,753宗及922.7億元後的七年新低。

二手方面，預測10月整月登記約3,800宗，涉及金額約360億元，將較9月的3,883宗及320.5億元，分別微跌2.1%及上升12.3%，而金額將創今年6月的411.3億元後的四個月新高。二手樓市氣氛持續活躍，用家置業需求強勁，成交暢旺，帶動二手登記高企。

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