南韓三星集團會長李健熙逝世　終年78歲

南韓媒體報道，南韓三星集團會長李健熙周日(25日)於首爾江南區逸院洞的三星首爾醫院逝世，終年78歲。暫時未知死因。

李健熙生於1942年，在其父親李秉哲去世後掌管三星集團，在1987年成為集團第二任董事長。他於2014年5月在位於梨泰院的寓所因急性心肌梗塞暈倒，送到附近的醫院搶救後轉送至三星醫院進行心臟支架手術。他之後在深切治療部接受低溫治療，最大程度地減少對腦部及器官組織的損傷。他入院後一度昏迷15日，之後心臟功能回復正常並轉至普通病房繼續留醫，一直臥病在床。

三星集團總部設於首爾，業務涵蓋電子、金融業、保險、生物製藥、建設、化工業、醫療等。旗下三星電子是南韓最大的消費電子產品及電子元件製造商，亦是全球最大的資訊科技公司，生產的智能手機市佔率全球排名第一。

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