柏傲莊I開售：代理指有大手客擬斥7000萬購3伙

他預計，項目今、明兩日推出378伙可沽清。加上黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 明日亦進行首輪銷售，而屯門帝御·星濤及沙田名日·九肚山可望趕及10月底銷售，相信10月一手宗數可達1,500宗。

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