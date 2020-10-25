柏傲莊I開售：代理指有大手客擬斥7000萬購3伙
2020年10月25日 11:12
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陳永傑
新世界發展(00017)旗下大圍站項目柏傲莊I，周日(25日)早上進行次輪A組大手銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今早出席客戶主要是上周向隅客，佔七至八成。該行有一組客戶欲斥資約7,000萬港元，購入3間三房河景大單位，另一組客欲斥資約5,000萬元購入4伙。
他預計，項目今、明兩日推出378伙可沽清。加上黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 明日亦進行首輪銷售，而屯門帝御·星濤及沙田名日·九肚山可望趕及10月底銷售，相信10月一手宗數可達1,500宗。
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