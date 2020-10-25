港府：控制疫情是恢復經濟的關鍵

財政司司長陳茂波在其網誌表示，按目前情況評估，已連續4個季度陷入萎縮的香港經濟仍未擺脫衰退的格局，惟第三季生產總值的跌幅，相比今年頭兩季均下跌約9%的情況，應會有顯著的改善，而這亦跟去年同期基數較低有關。在內地經濟回復動力及本港的消費氣氛逐步改善下，倘若本地的新冠肺炎疫情持續受控，經濟收縮的壓力可望略為紓緩。

對於香港經濟何時見曙光？陳表示，與本港經貿關係最密切的內地，疫情已穩定受控、經濟在持續好轉，如果能恢復兩地的人員和商貿暢通往來，緊扣內地的「內循環」，那麼即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，香港的經濟仍可大幅回復生氣。

然而，要確保香港的新冠肺炎疫情能控制在令兩地人民都感到安心，針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至是大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具。香港作為一個細小、外向型的經濟體，一直擁有相對大的經濟活動、人流、物流和資金流，很大程度有賴於與內地及世界各地保持高度的商貿互動及人員流通。有效管控疫情，徹底清理本地的感染個案，才能真正營造有利經濟恢復的環境。

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