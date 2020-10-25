不能回頭了！無論誰當選總統 美企仍持續把供應鏈遷出中國

外國傳媒報道，四大會計師事務所之一的羅兵咸永道(PwC)美國董事長Tim Ryan表示，無論誰在11月3日的美國總統大選中勝出，美國企業都計劃持續把供應鏈遷出中國。

他引述該機構最新一項研究發現，由於美國總統特朗普對中國發動貿易戰，供應鏈的議題開始成為企業關注焦點，在疫情爆發後，這項議題的重要性更有增無減。他說：「疫情的確凸顯供應鏈風險，而我們正目睹一件事，就是分散供應鏈風險這件事已直達董事會層級；我們到現在才發現供應鏈的密集程度。」

他又指出，供應鏈遷出中國的趨勢可望惠及東南亞國家、墨西哥，以及美國本身。

這項研究調查了578名美國企業主管，他們表示政策有助提振美國製造。近46%受訪者非常同意，政府應擴大生產本國的必需品，以振興國家經濟。

Ryan也表示，研究發現，對特朗普主政下的中美貿易感到擔憂的主管，比拜登主政下稍微多一點。不過，近30%受訪者非常認同無論誰當選下一屆美國總統，美國對中國的貿易限制將持續加強。

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