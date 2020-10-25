傳奇災難預言家：美股距離泡沫爆破可能只剩「數周」

曾準確預言2000年及2008年兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham近日再度預警，美股正處於前所未有的泡沫當中，距離爆破可能只有數周或數月。

Jeremy Grantham表示，目前美股是歷史上首次在經濟不景氣下反彈，市盈率處於史上最高水平，市場中的一切都被高估，此時投資無異是在玩火。他續稱，現在股市中瘋狂的故事無所不在，最典型例子就是「特殊目的收購公司」(SPAC)的崛起。SPAC的本質在於「你給我錢、相信我，我會用它做有用的事」，正顯示市場處於極度投機狀態。此外，Hertz及Tesla等公司的股價表現簡直瘋狂，也是相同道理。

Jeremy Grantham警告，美股將以糟糕的結局收場，泡沫爆破可能在數周或數月內發生，市場會因為過高的市盈率吃上苦頭，並指已將其管理的75億美元投資組合轉為淨淡倉。

對於未來建議，葛拉漢認為交易員應賣出美股，買進新興市場股票，因為這種資金轉向可能會長達數年。

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