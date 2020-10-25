鱷王達利奧：中國將壓倒美國 　人民幣勢取代美元

全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)周六(24日)出席上海外灘金融峰會時表示，預計人民幣未來將取代美元，目前是中國對人民幣進行國際化，並發展金融中心的良機。

外媒引述達利奧表示，當前美國和美元仍然非常強勢，因為世界上大多數人都用美國印製的鈔票來購買商品，美國依然控制着清算體系，如果發生資本戰爭，就能切斷人們的資金流，這種影響力將在短期內保持，尤其是在市場上存在大量美元計價債務的時期。然而，從長遠來看，市場終會找到替代風險的方法，從而削減美元的影響力。

達利奧預計，未來美元將逐漸被人民幣所取代，其觀點源自對近500年來的儲備貨幣帝國的研究，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美帝國和美元取代，這二者又將逐漸被中國和人民幣取代。

他認為，目前是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的行動良機，隨着內地資本市場的開放，鑑於投資中國的強大基本面，中國將會獲得有利的資金流。

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