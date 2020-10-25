無人炸雞？現代與肯德基合作在南韓研發自動烹調機器人

南韓從事機器人生產的現代機器人(Hyundai Robotics)上周五(23日)宣布，將與南韓的炸雞連鎖快餐店肯德基(KFC Korea)合作，讓雞肉的烹調過程自動化。

根據現代機器人與南韓肯德基的初步協議，未來將透過共同研發來讓雞肉的烹調過程全自動化。南韓肯德基將提供店舖及烹調方面的專業意見。

現代機器人表示，根據全球性研調機構Research and Markets的調查報告，預計至2022 年，全球食品科技市場的年均成長率將達到5.8%；金額達到2,500億美元(約1.95萬億港元)。

現代機器人原本是全球造船業龍頭南韓現代重工控股旗下子公司，該公司於今年5月獨立，並將其業務範圍從原本的工業範疇，一路擴展到飯店、咖啡廳以及家庭使用的服務機器人。去年6月就與南韓第二大的流動電訊商韓國電信(KT)合作拓展機器人業務。由現代機器人負責研發機器人，韓國電信則負責研發用於5G網路、人工智能及大數據解決方案的軟件。

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