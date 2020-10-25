【旅業蕭條】傳全日空將裁減3500名員工及縮減機隊

日來媒體報道，受新冠肺炎疫情影響，持有全日本航空(All Nippon Airways)的全日空控股(ANA HOLDINGS)傳出在2022年度前，將裁減約3,500名員工，方式包括現職人員退休及凍結新聘員工等；另會收縮機隊規模。

基於旅客數量大幅衰退，而且情況將會隨着疫情大流行而長期化，全日空希望透過裁員降低固定支出。根據全日空的有價證券報告書，截至今年3月底止，整個集團員工總數約4.6萬人。

另外，全日空將減少所持有的大型及小型客機。目前所知是減少30架波音777大型客機；至於較小型的波音737客機也將減少數架，相當於將機隊規模收縮約一成。集團同時檢討將飛行國際線的小型空中巴士客機，轉為用作飛國內航班。

另有日媒報道，全日空將於周二(27日)發表事業結構改革方案，包括裁員的方式，市傳集團向豐田汽車等數家公司提出請求，希望能接收部分全日空被裁的員工。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299