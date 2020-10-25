花旗：若拜登勝選　內地出口商換匯將帶動人民幣呈強

花旗集團策略師預測，若民主黨總統候選人拜登在11月3日贏得大選，有望為人民幣行情注入強心針。

花旗策略師表示，內地出口商預期在共和黨執政下，更容易預測美中貿易關係，而且將開始用手中大量美元來買進人民幣。根據花旗集團統計，在內地企業每月出口所賺取的美元中，目前只有46%兌換成人民幣，遠低於2013年以來的歷史平均比率56%。

資金急速湧入具高回報率的人民幣資產，將使人民幣在本周升至2018年7月以來最強價位，追隨上季創下12年來最佳單季行情的走勢。但多數內地出口商並未加入這一波人民幣升值行情，花旗表示，自從2018年5月美中爆發貿易摩擦以來，這些出口商已建立價值2,250億美元的美元好倉。

花旗分析師在報告中表示，中國企業正審慎看待與美國總統大選結果有關的不確定性，特別是有2016年美國總統大選的經驗作為借鏡。報告指，若拜登確定當選，預計內地出口商將會把美元兌換為人民幣，將成為帶動人民幣升值的最新一項利好因素。

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