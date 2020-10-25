【大行觀點】摩通料疫苗到位後　呢類股份將被空軍狙擊...

摩根大通上周五(23日)表示，新冠肺炎疫苗準備就緒後，部分「疫情利好股」將成為空軍狙擊的目標。

摩通策略師列出了一份清單，認為該批股票處於動能的上層且倉位密集，隨着消費者和企業活動走向正常化，獲利壓力可能令其股價大幅下滑。

該清單上列有視訊會議服務平台Zoom及一些不太知名的公司，例如教科書租賃學習平台Chegg及美國園藝和寵物產品生產及經銷商Central Garden & Pet。這類股票今年的表現較標普500指數高出約9%。

摩通策略師還討論了美國大選，包括與民主黨候選人拜登勝選有關的一籃子股票，今年表現優於特朗普連任的股票66%。

市場普遍認為特朗普政府主張放鬆金融業監管、鼓勵石化能源發展，摩通認為，能源和金融等股份很可能是特朗普連任的主要贏家，並且可能出現大幅挾淡倉。

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