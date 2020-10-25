小心突跌！華爾街著名投資大師：股市正處「風眼」

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd接受外媒訪問時警告，金融市場正安穩於一段相對平靜的時期，但隨着美國大選即將到來，加上經濟仍受困於世紀疫情，投資者應為接下來的動盪做好準備。

他近日發表報告指出，與3、4月份的市場動盪相比，目前股市的表現及經濟復甦是較為平穩，但隨着「眼牆」（eyewall）逼近，一些擔憂將再次浮上枱面。

他指出，聯儲局及政府直接發放的數萬億美元資金，確實有助於減輕疫情期間的一些重大財務問題，但市場參與者仍感到巨大的不確定性，因為最新一輪的紓困談判尚未敲定，且無論是小型或大型企業，都尚未擺脫這場疫情危機帶來的衝擊。

他說：「沒有財政刺激措施，個人收入將停滯，就業增長將放緩，消費者將退卻，以及更多的中小企業將倒下。」

雖然股市好友稱，美國儲蓄率、零售額、消費者信心等經濟數據有所回升，但他仍認為這些數字無法完全反映疫情帶來的經濟衰退程度。他預計，目前正停滯不前、區間震盪的股市正處「盤旋」(coiling)狀態，意味可能會出現大升或大跌。

至於是升或跌？他估計是「大跌」居多！他說：「假設我們身處在暴風眼之中，不斷升溫的經濟及政治動盪，很可能導致股市下跌。」他又預期，10年期美國國債孳息率可能會回跌至近0.1厘的歷史低位，甚至是進一步跌至負0.5厘。

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