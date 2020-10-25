中美科技戰：內地企業「曲線」獲取晶片關鍵設備

外地媒體報道，中國因美國實施科技出口禁令，重挫半導體產業發展，而光刻機又是製造晶片的關鍵設備。為了規避美國禁令，近日傳出中國小型生活家電智能控制廠英唐智控，收購日本晶片製造商先鋒微技術，後者的資產中包括5台由荷蘭大廠ASML製造的先進光刻機。

光刻機在半導體產業中地位舉足輕重，沒有它是不能製造晶片，美國一直阻止ASML將機款賣給中國，促使中國採取「曲線」方式奪取。

英唐智控今年較早前表示，子公司科富香港控股已與日本的先鋒集團簽署《股權收購協議》，同意以30億日圓(約2.22億港元)現金，收購後者的子公司先鋒微技術(Pioneer Micro Technology)全部股權。

先鋒微技術的光刻機主要用於模擬晶片的製造，模擬晶片是晶片生產中最重要的環節之一，在階段會對晶片的性能進行全方位檢測。除了滿足自身生產研發需要，該公司具備條件為其他公司代工晶片。

除了英唐智控外，中國光阻劑供應商晶瑞股份表示，將斥資1,102.5萬美元(約8,595億港元)，透過新加坡代理Singtest Technology向南韓半導體大廠SK海力士，買入二手的ASML光刻機，已在9月24日敲定交易。

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