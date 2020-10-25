華爾街重量級人物：金融市場需要見到大選後和平轉移政權

外國傳媒報道，今年美國大選局勢難測，投票率更可能創逾百年最高，為全球極關注事件。就此，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)近日在給員工的備忘錄中，出乎意料呼籲美國民眾應尊重民主進程，特別是「和平轉移政權」。

他一再重申其對民主政權的支持，反映這次選戰激烈已超過以往任何時候。他在備忘錄上寫道：「政權和平與穩定的轉移不論是現有總統連任或是新的總統產生，皆是美國建國244年以來的標誌。」

事實上，華爾街正對選後是否出現混亂保持高度警戒，主要是總統特朗普曾多次毫無根據指控投票遭到操控，甚至驚人地表示，如果大選落敗，將拒絕和平轉移政權。

因此，戴蒙在備忘錄上呼籲，美國民眾必須尊重民主進程與選舉結果，「這是民主的權力」。

這也透露投資者對於這次選舉如果爆發爭議，恐對民主造成傷害感到不安。RBC資本市場針對基金經理進行的調查顯示，選舉結果「難產」是最常被提及的議題，甚至超過美國經濟與新冠疫情。

國際評級機構惠譽早已警告，如果這次大選偏離美國歷來和平轉移政權的傳統，可能將使得美國失去最高信貸評級「AAA」。惠譽提到，「選舉結果可能出現爭議，反映美國政治分化正在加劇，這恐將影響下任政府的決策。」

為確保摩通每名員工都有機會投票，該行將在投票日當天，給予員工最多4個小時的「有薪事假」去投票。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299