全球經貿戰：英日聯盟！將大削進口關稅

英國政府近日宣布，基於日英《經濟夥伴關係協定》（EPA），將對進口自日本的神戶牛和「江崎固力果」零食「POCKY」大幅下調關稅。據悉，神戶牛關稅最多下調60%，POCKY則為31%。售價也將下降，或許在英國能更輕鬆購入日本產品。

英國國際貿易部說：「如果你是日本食品的粉絲，新的日英貿易協定對你而言是個好消息。」兩國政府力爭明年一月使協定生效。

英政府表示，基於日英EPA，英國從日本進口產品時關稅降幅最大分別為烏冬13%、藍鰭金槍魚22%、醬油6%。此外，據英政府估算，約15年後，對日本出口將較去年增長17.2%，金額增加26億英鎊。另一方面，從日本進口預計擴大79.9%至130億英鎊。

日英政府是在日本時間上周五簽署了EPA，主要關於削減工業產品和農業產品的關稅。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299