業主為求出貨！太古城兩單位累劈336萬沽

為求出貨，部分業主開始「妥協」。中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城周末已錄至少兩宗買賣，其中洞庭閣高層H室，實用面積545方呎，兩房間隔，享海景，7月初期間，連同毗鄰G室一口氣叫價2,300萬港元一併放售，後來減至2,050萬元都未獲承接，最終劈到1,963.8萬元沽出。

後來原業主明白市場一千萬元或以下單位較易沽出，其中G單位數日前先以1,000萬元售出，而上述H室單位，亦剛減至963.8萬元沽出，呎價17,684元。原業主於2015年以860萬元購入。

另一宗為南天極低層C室，實用面積680方呎，套三房間隔，亦剛以1,138萬元售出，呎價16,735元。該屋苑本月暫錄31宗買賣，平均實用呎價19,551元。

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