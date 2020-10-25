長和旗下赫斯基與Cenovus合組能源公司　涉近1400億

長和間接全資附屬公司赫斯基能源周日(25日)公布，與Cenovus訂立安排協議，創建一家全新的石油及天然氣綜合能源公司，兼備上游及下游業務，令其更能應對油價波動。根據協議，雙方將於一項市值236億加元(約1,391億港元)(包括債務)的全股份交易中合併，並將以Cenovus名稱營運，預期明年第一季完成。

根據協議，赫斯基能源股東將收取0.7845股Cenovus普通股，另加可認購0.0651 Cenovus普通股的認股權證，以交換其擁有的每股赫斯基能源普通股，較赫斯基於上周五(10月23日)的5天平均股價溢價21%(不包括認股權證在內)或23%(包括認股權證在內)。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後5年期間，按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

長江和記間接全資附屬公司Hutchison Whampoa Europe Investments(HWEI)已與Cenovus訂立協議，同意於赫斯基能源股東特別大會上，將其40.19%赫斯基能源股份表決贊成。交易完成後及任何認股權證獲行使前，預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%，赫斯基能源股東將擁有約39%，而HWEI料持有合併公司約15.7%。換言之，HWEI原本持有赫斯基能源40.19%股權，之後則轉而持有合併公司約15.7%。

完成後，合併公司將是加拿大第3大油氣生產商，每天平均生產75萬桶石油和天然氣，並具有66萬桶的煉油能力。長和因油價偏軟而收益下降的風險將減低，但如果油價上漲，可獲更大價值。

根據通告，只要紐約期油在明年維持每桶36美元就收支平衡，到了2023年更可在33美元樓下。

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